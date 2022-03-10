Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA - Cihan Demirci - Spor
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Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

EDİRNE (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada erkeklerde Pamukkale Üniversitesi birinci, Fırat Üniversitesi ikinci, Bayburt Üniversitesi üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Siirt Üniversitesi birinciliği, Gümüşhane Üniversitesi ikinciliği ve Pamukkale Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen ile akademisyenler tarafından takdim edildi.

AA / Cihan Demirci - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Spor, Haberler

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