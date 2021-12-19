EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara 33 şehirden 587 sporcu katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların çok keyifli geçtiğini belirterek katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Türkiye'de yüzme branşında geleceğin sporcularını yetiştirmek adına güzel ve başarılı bir organizasyonu daha tamamladıklarını anlatan Duvan, "Türkiye Yüzme Federasyonu olarak her geçen gün daha da başarılı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın da aynı doğrultuda çok başarılı dereceler elde etmesi bizleri mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte sporcularımız derecelerini daha da geliştirerek uluslararası organizasyonlarda da başarılar elde edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

200 metre kelebekte birinci olan Beyza Işık, çok çalışmasının karşılığını madalya kazanarak aldığını söyledi.

50 metre serbestte ikinci olan Ecrin Defne Gündüz ise her geçen gün kendini geliştirdiğini, madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Spor Haberleri

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