Edirne'de düşmeye bağlı sağlık sorunları ve önlenmesi araştırılacak
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek projeyle düşmeye bağlı komplikasyonlar araştırılacak.
EDİRNE (AA) - Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek projeyle düşmeye bağlı komplikasyonlar araştırılacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğünde proje toplantısı düzenlendi.
Proje kapsamında Edirne'de düşme riski araştırılacak ve düşmeyi önleme programları uygulanacak.
Projeyle Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin toplum sağlığını korumaya yönelik yaptığı faaliyetlerin yaygınlaştırılması, bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması, düşme nedeniyle gerçekleşen ikincil yaralanmalar ve ölümlerin azaltması hedefleniyor.
Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. .Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gülsevin Şimşek, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taylan Önal, Doç. Dr. Hilal Keklicek ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali katıldı.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri