Edirne'de durdurulan otomobilde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de durdurulan otomobilde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de durdurulan otomobilde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 82 şişe içki ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 82 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa-Uzunköprü istikametinde yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. R.Ç. isimli şahsın idaresindeki Fiat marka araçta yapılan aramada toplam 82 şişe farklı marka, ibareler bulunan ve farklı gramajlarda gümrük kaçağı olarak tespit edilen içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

 E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

 2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada

2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title