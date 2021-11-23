Edirne'de durdurulan otomobilde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 82 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa-Uzunköprü istikametinde yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. R.Ç. isimli şahsın idaresindeki Fiat marka araçta yapılan aramada toplam 82 şişe farklı marka, ibareler bulunan ve farklı gramajlarda gümrük kaçağı olarak tespit edilen içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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