"Dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı
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"Dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı

02.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:38

Edirne'de ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında polis aracına çaptıktan sonra durduruldu.

Edirne'de ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında polis aracına çaptıktan sonra durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "şüpheli araç" anonsu üzerine 22 AB 262 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan otomobil, kovalamaca sırasında Uzun Kaldırım Caddesi'nde kendisini durdurmak üzere karşı yönden gelen trafik polisi aracına çarptı. Araçlarda hasar oluştu.

Şüpheli araçta sürücünün yanında oturan kişi yaya olarak kaçarken, polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili sürücü K.B. ve S.E. gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve bıçak ele geçirildi.

'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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