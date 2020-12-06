"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
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"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı

06.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 01:07

Edirne'de denetim yapan bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ekiplerce yakalandı, sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı.

Edirne'de denetim yapan bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ekiplerce yakalandı, sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı.

Sokağa çıkış kısıtlaması kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Tunca Köprüsü girişinde bir cip, denetim yapan bekçilerin "dur" ikazına uymadı, Meriç Köprüsü'nü de geçtikten sonra Karaağaç Mahallesine doğru kaçtı.

Kaçan sürücü, polis ekiplerince Bosnaköy köyü yolunda durduruldu.

Sürücü D.Ö'ye, "kısıtlama ihlali, dur ikazına uymamak ve ehliyetini yanında bulundurmamak" suçlarından 3 bin 726 lira para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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