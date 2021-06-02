Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtaki S.Y, Y.B.Ç. ve T.K, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, cam uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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