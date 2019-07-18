EDİRNE'DE DÜNYACA ÜNLÜ VİYOLONSEL SANATÇISI WEİNSTEİN'DEN MÜZİK ŞÖLENİ

TÜRKİYE'nin ilk viyolonsel çalıştayı olan 4'üncü Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında İsrail'li ünlü viyolonsel sanatçısı Prof. Dan Weinstein, Edirne Büyük Sinagogu'nda çağdaş dönem eserlerinden oluşan dinletisiyle izleyenleri hayran bıraktı.

Edirne'de bu yıl Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk viyolonsel çalıştayı kapsamında ünlü Viyolonsel Sanatçısı Dan Weinstein kente gelde Weinstein'ın çalıştay kapsamında, Edirne Sinagogu'nda gerçekleştirdiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Weinstein Sinagog'da yakın tarih ve günümüz bestelerinden oluşan 18 eserlik bir konser verdi. Konserde her şarkıdan önce sunumla sahneye gelen Weinstein, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Weinstein buradaki konuşmasında, Edirne'de bulunmaktan ve Büyük Sinagog'da konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Öte yandan 15 - 20 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de devam eden Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında 2'inci Beyazid Sağlık Müzesi'nde de Akdeniz Viyolonsel Orkestrası konserler verecek. İleri düzey viyolonsel eğitiminin verileceği etkinlikte, Türkiye'nin en eski viyolonsel sanatçısı ve eğitimcilerinden biri olan emekli Profesör Reşit Erzin adına onur gecesi konseri de düzenlenecek. 'Mediterranean Network for Music' adı altında faaliyet gösteren projelerin genel koordinatörlüğünü Yunanistan vatandaşı viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis sürdürecek.

Louis Claret ve Givanni Sollima gibi dünyaca tanınmış viyolonsel ustalarının onur konuğu olarak katıldığı etkinlikler daha önce Yunanistan'ın Korfu, İspanya'nın Madrid ve İtalya'nın Parma kentlerinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: DHA