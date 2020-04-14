Edirne'de drone ile dezenfeksiyon çalışmaları başladı
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Ekrem Canalp, Koronavirüs, Edirne, Güncel

Edirne'de drone ile dezenfeksiyon çalışmaları başladı

EDİRNE'de, İl Özel İdaresi ve belediye tarafından kurulan ekiplerin kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.

14.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:50
Edirne'de drone ile dezenfeksiyon çalışmaları başladı

EDİRNE'de, İl Özel İdaresi ve belediye tarafından kurulan ekiplerin kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Edirne'de valilik ve belediye tarafından kurulan ekipler, her gün şehirde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Halkın kalabalık olarak bulunduğu pazar ve market gibi yerlerde sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, cadde ve sokaklar da dezenfektanla temizleniyor. Kentte, son olarak alınan önlemler kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli hava aracı yardımıyla gerçekleştirilen işlemde, binaların dış yüzeyleri ve çevrelerine dezenfektan sıkılıyor. Havadan ilaçlamanın ardından ekipler, binaların iç kısımlarını da dezenfekte ediyor.


Kaynak: DHA

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