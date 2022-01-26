EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ - Haberler
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EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dorsesindeki pamuk yükü kayan TIR, refüje devrildi.

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dorsesindeki pamuk yükü kayan TIR, refüje devrildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden M.M. (44) yönetimindeki 06 BPT 568 çekici, 06 AD 1536 dorse plakalı TIR, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada yükünün kayması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR ile yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun otoparkında park halinde bulunan 22 LB 022 plakalı otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik İstanbul yönüne bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ

EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ

EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İpsala, Keşan, Kaza, Güncel, Haber

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