Edirne'de dolu ve sağanak yağmur



EDİRNE'de aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgarla başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından bazı sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, bir kişi üzerine düşen ağaç dalı nedeniyle başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Edirne'de aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20'ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi'nde bir apartmandan çatıdan kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımın üzerine düştü. Meydan Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert'in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



DÜŞEN AĞACIN YAPRAKLARINI TOPLADILAR



Yediyolağzı Caddesi'nde vatandaşlar, rüzgardan düşen çınar ağacının dallarından yaprak topladı. Şifalı olduğunu söyledikleri yaprakları poşetlere dolduran Mehmet Yılmaz, "Çınar yaprakları beni ameliyattan kurtardı. Rüzgardan dal kopup düşmüş bizde yapraklarını topluyoruz" dedi. Devrilen ağaçların dalları ve su biriken yollarda Edirne Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 30-35 derece aralığında geçecek.