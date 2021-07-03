EDİRNE'DE DOLU ÇİFTÇİYİ VURDU, YÜZLERCE DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

EDİRNE'de, dün fırtınanın ardından etkili olan yağmurla birlikte gelen dolu, merkeze bağlı İskender köyünde yüzlerce dekar ekili ayçiçeği ve buğday tarlasında büyük hasar verdi.

EDİRNE'de, dün fırtınanın ardından etkili olan yağmurla birlikte gelen dolu, merkeze bağlı İskender köyünde yüzlerce dekar ekili ayçiçeği ve buğday tarlasında büyük hasar verdi. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen İskender köyü Muhtarı Selçuk Meriç, "Yaklaşık 10 dakika boyunca fırtına esti, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu. Ondan sonra gelen dolu yağışı ile birlikte ürünlerimiz gitti. Dolunun vurduğu bütün istikamette buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, mısırlarımız gitti. Hasarımız çok büyük." dedi.

Edirne'de dün fırtınanın ardından etkili olan yağmurla birlikte gelen dolu, merkeze bağlı İskender köyünde büyük hasara neden oldu. Şiddetli yağan dolu hasat edilmeyi bekleyen buğday ve ayçiçeği tarlalarında etkili oldu. Buğday ve ayçiçeği tarları yağan doluyla adeta yerle bir olduğu görüldü. Dolu evlerin dış cephelerinde büyük zarar verdi. Dolunun vurduğu evlerin dış cephelerinde boyaların duvarla birlikte yer yer döküldüğü görüldü.

Fırtınanın ardından etkili olan dolu yağışının köylerine büyük zarar verdiği söyleyen, İskender Köy Muhtarı Selçuk Meriç: Akşamüstü hava bir anda karardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca fırtına esti, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu. Ondan sonra gelen dolu yağışı ile birlikte ürünlerimiz gitti. Dolunun vurduğu bütün istikamette buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, mısırlarımız gitti. Hasarımız çok büyük. Sigortalı yerler var, sigortası olmayan yerler var. Özellikle sigortası olmayanlar ne yapacak hiç bilmiyoruz. Tarlalarımız hasar gördü, çatılarımız uçtu, elektrik telleri koptu. Yani bildiğiniz savaş alanı gibi oldu. Bundan sonra artık hasar tespit çalışmaları yapacağız, başka yapılacak bir şey yok. "dedi.

'OKADAR ŞİDDETLİYDİ Kİ, DIŞARI ÇIKIP BAKAMADIK'

Dolu ve fırtınanın çok şiddetli olduğunu söyleyen köy sakini Ferhat Karaağaç, 'Afan, tufan, fırtına ile birlikte geldi. O kadar şiddetliydi ki, dışarı çıkıp bakamadık bile. Her şey bittikten sonra bir geldik baktık tarlalar gitmiş. Gerçekten çok korktuk. Ben 65 yaşındaydım, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim' diye konuştu. Doğal afet yaşadıklarını belirten Sermet Dikmeşe de, 'Akşam saatlerinde bir doğal afet yaşadık. Tarım arazilerinde, buğday ve ayçiçeklerinde büyük hasarımız var. Yüzde 50-60, bazı bölgelerde yüzde 100'e kadar hasarımız var. 20 dakika boyunca etkili yağış oldu, korktuk. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Bilhassa sigortasız yerlerimiz var, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz' dedi.

'RÖMORKUN ALTINA GİRDİM, CANIMI KURTARDIM'

Dolu yağışında çok korktuğunu ve traktör römorkun altına girip canını kurtardığını söyleyen Mutlu Özdemir ise "Akşamüzeri 5-6 sıraları tarladaydım. Traktör üzerinde doluya yakalandım. O an çok kötüydü, korkutucuydu. Römorkun altına girdim canımı kurtarmak için. O anları yaşarken çok korktum, ölüm korkusu da yaşadım. Halimiz perişan. Yerlerimizin çoğunda sigorta yok. Benim yerlerimin de çoğunda yok. Bu yaz da düğünüm var. Borcumuz, harcımız var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O nedenle yetkililerden yol göstermelerini bekliyoruz. Bu ürünlerden aldığım parayla düğün yapacaktım Ağustos ayında. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. 100-120 bin lira kaybım var. "dedi.

'İÇERİ SAKLANDIK'

Dolu yağışında evlerin dış cepheleri büyük zarar gören Müjgan Karaağaç, evin içine saklandıklarını söyleyerek, "Duvarlardaki mantolamaların halini görüyorsunuz. Bahçelerimiz batık, her yeri toplamaya çalışıyoruz. Zararımız büyük. Çok korktuk, çocuklarımız da çok korktu. İçeride saklandık, salavat getirdik. Ben daha önce bu denli şiddetlisini görmemiştim.? ifadelerinde bulundu. Diğer Köylülerde zararlarının büyük olduğunu ve devletten yardım beklediklerini belirttiler.

AZAD'IN DURUMU KRİTİK

Ayrıca, Edirne'de dün sel sularına kapılıp elektrik çarpması ile ağır yaralanan 14 yaşındaki Azad'ın, Edirne 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Azad'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı