Edirne'de doğaseverler sezonun ilk yürüyüşünü karda yaptı
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Edirne'de doğaseverler sezonun ilk yürüyüşünü karda yaptı

16.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:10
Edirne'de doğaseverler sezonun ilk yürüyüşünü karda yaptı

Edirne'de doğaseverler, yeni sezonun ilk yürüyüş etkinliğini kar üzerinde gerçekleştirdi.

Edirne'de doğaseverler, yeni sezonun ilk yürüyüş etkinliğini kar üzerinde gerçekleştirdi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak doğa yürüyüşlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Doğaseverler, Meriç Köprüsü'nden başladıkları yürüyüşte Söğütlük Kent Ormanı ve Karaağaç bölgesinde, 10 kilometre boyunca yürüdü.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk yürüyüşünü "kara merhaba" etkinliğiyle yaptıklarını belirtti.

Etkinliği, karlı ve soğuk bir havada gerçekleştirdiklerini aktaran Altun, "Haftalardır beklediğimiz kar sonunda beyaz örtü ile Edirne'yi süsledi. EDOSK olarak bu fırsatı kaçırmamak adına Kovid-19 tedbirlerine uygun bir yürüyüş yaptık. Meriç Köprüsü önünden başlayarak, Söğütlük Kent Ormanı ve Karaağaç bölgesinde 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bir an önce normal hayata ve doğada daha çok yürüyüş yapmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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