Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı
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Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de aralarında avukat, bisiklet sporcusu ve STK üyeleri bulunan doğaseverler çevre temizliği yaptı.

Edirne'de aralarında avukat, bisiklet sporcusu ve STK üyeleri bulunan doğaseverler çevre temizliği yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin alarak kısıtlamayı fırsata çeviren doğaseverler torbalarca çöp topladı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Fatih Mahallesi'nde temizlik yapan 30 doğasever çevreyi atık araç lastiği, pet ve cam şişelerden temizledi.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşayan Orman" etkinliği kapsamında doğadaki çöpleri topladıklarını söyledi.

Doğanın gelecek nesillere miras bırakılacağını belirten Akdağ, "Doğaseverler atık olan bölgeleri tespit etti. Bu bölgelerde etkinlik gerçekleştirerek çöpleri topluyoruz. Çöp toplarken değişik materyaller buluyoruz. Tencere, tava, araba lastiği, küvet, atık inşaat malzemeleri, bol miktarda cam şişe ve plastik atık, valiz, bebek bezi topladık. Lütfen çevremize saygılı olalım, doğa bize lazım." dedi.

Akdağ, 130 torba çöp topladıklarını, doğayı korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Edirne Barosu Genel Sekreteri avukat Ulaş Pamukçu da yoğun şekilde plastik atık topladıklarını belirterek, "Plastiğin tüketimini olabildiğince azaltmalıyız. Bunu hayatımızda bir gelenek haline getirmeliyiz." dedi.

Etkinliğe katılan Esra Bursalı, fazlaca çöp topladıklarını belirterek, "Bu çöplerin içinde açmaya çalışan çiçekler dahi vardı. Lütfen doğayı seviyorsak çöp atmayalım." diye konuştu.

Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı
Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı
Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı
Doğaseverler kısıtlamada çevre temizliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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