Edirne'de 'Doğal Gübre' Dönemi

EDİRNE'de çevre kirliliğine neden olan ve verimliliğini kaybeden hayvan atıklarından faydalanabilmek amacıyla doğal gübreleme sistemi hayata geçirildi. Proje, Valilik, Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) işbirliğiyle hayata geçirildi.

Projenin tanıtımı için Edirne İl Özel İdaresi Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü'nde tören gerçekleştirildi. Törende köylerde kullanılacak 7 makinenin dağıtımı da gerçekleştirilirken, bu sistem sayesinde sanayi gübresi kullanımında yüzde 15'lere kadar düşüş yaşanması hedefleniyor. Törene katılan Vali Ekrem Canalp, üretime teşvik olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek sadece merkez ilçede değil Edirne'nin diğer ilçelerinde de tarım alanında benzer ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Canalp, söz konusu projeyle üretimin teşvik edildiğini ve çiftçiye destek olunduğunu belirterek, "Bu projeyle hem üretimi teşvik etmiş olduk hem de aynı zamanda çiftçilerimize destek oluyoruz. İnşallah bunların devamını da getireceğiz. Aslolan ve önemli olan işlevi yapıyor olmak. İyi bir planlama, organizasyon ve finansman modellemesiyle Edirne'nin merkez ilçesinde olduğu gibi diğer ilçelerinde de tarım alanındaki benzer ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Yapacağımız her çalışmayı da aynen buradaki örnekte olduğu gibi sağlam altyapısı olan, işleri göğüsleyebilir nitelikte, hevesli, istekli birliklerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN YERLİ MALI'

SÜTÜB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez, 2 yıllık hayallerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Proje kapsamında hizmet verecek katı atık gübre makinelerinin son teknolojiyle çalıştığını ifade eden Suiçmez, "Güzel olan şudur ki bu makineler artık ülkemizde üretiliyor. Tamamen yerli malıdır. Uzun yıllardan beri büyük çiftliklerde, gelişmiş ülkelerde kullanılmakta. Ancak bizim üyelerimiz genelde aile işletmeleri olduğundan bunları tedarik etme ve imkan dahiline alma konusunda maddi açıdan zor durumdalar. Biz de Edirne Süt Üreticileri Birliği olarak hedefimiz, ülkemizin geleceği, hayvancılığın da en büyük söz ve değişmez kuralı olan aile işletmeleridir. Biz de bu bağlamda üretici devlet işbirliği ile bunu hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bu bizim bir hayalimizdi, sonra tutkuya dönüştü ve tutkumuz gerçek oldu" dedi.

'ZİYAN OLAN GÜBRELERİ TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Makinelerin Edirne'nin merkez ilçesi ve Süloğlu olmak üzere 47 köyde hizmet vereceğini söyleyen Suiçmez, "Bu makinalar Edirne merkez ve Süloğlu olmak üzere 47 köyümüze hizmet verecek. Bunların organizasyonunu değerli muhtarlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Aile işletmelerinin meraya veya sağa sola ziyan ettiği toprağın olmazsa olmazı olan bu gübreleri biz bilinçli modern tekniklerle artık tarlalara yayacağız ve buradan hem verim artışını hem de maliyet girdilerinin düştüğünü göreceğiz. Bu bir başlangıçtır, biz meşaleyi yaktık, bunun arkası gelecek" dedi.

Programın ardından makineleri inceleyen Vali Canalp'e, Suiçmez, minyatür bir tınaz makinesi hediye etti.

- Edirne

Kaynak: DHA