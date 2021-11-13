Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde B.Ç. yönetimindeki 59 SK 678 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki U.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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