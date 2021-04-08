Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
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Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunda E.K'nin kullandığı 22 FH 810 plakalı araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralı sürücüyü, müdahale ettikten sonra bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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