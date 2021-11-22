Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
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Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Edirne'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.T. idaresindeki 42 GF 349 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kırklareli kavşağında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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