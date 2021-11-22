Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Y.T. idaresindeki 42 GF 349 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kırklareli kavşağında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet