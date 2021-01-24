Edirne'de destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları başladı

Edirne'de destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

Edirne'de destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimler veriliyor.

İl genelinde düzenlenen kurslarda sınava hazırlanan öğrenciler, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına özen göstererek derslere katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı