EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI
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EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde son yağışların ardından derelerin debisinin artmasıyla su kaplumbağaları görülmeye başlandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde son yağışların ardından derelerin debisinin artmasıyla su kaplumbağaları görülmeye başlandı. Dere kenarlarında güneşlenen ve suda yüzen kaplumbağalar, vatandaşların da ilgisini çekti.

Keşan'da, son günlerde sağanak yağışlarla birlikte derelerin de debileri arttı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte dere kenarlarında su kaplumbağaları görülmeye başlandı. Dere kenarlarındaki kayalar üzerinde güneşlenen ve suda yüzen kaplumbağalar renkli görüntüler oluştururken, vatandaşların da ilgisini çekti.

'ONLAR DA DOĞANIN BİR PARÇASI'

Veteriner Hekim Yener Eker, sağanaklar sonrası hava sıcaklıklarının da artmasıyla su kaplumbağalarının çoğaldığını belirterek, 'Ülke genelinde ciddi bir kuraklık dönemi oldu. Fakat son dönemde Trakya, özellikle de Keşan iyi yağış aldı. Derelerin de debisi yükseldi. Su seviyelerinin artması ve havaların ısınmasıyla derelerde de su kaplumbağaları görülmeye başladı. Bu endişe edecek bir durum değil. Su kaplumbağalarının görülmesi gayet normal bir şey. Küçük bir kaplumbağanın bile geniş bir alana ihtiyacı var. Su seviyesinin yükselmesiyle sayıları da artacaktır. Bu nedenle özellikle dere kenarlarında, kayaların üzerinde ısınırken, dinlenirken veya yüzerken su kaplumbağalarını görebilirsiniz. Onlar da doğanın bir parçası. Herhangi bir zararları yok. Oldukça sevimliler ve renkli görüntüler oluşturuyorlar' dedi.

EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI
EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI
EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI
EDİRNE'DE DERELERİN DEBİSİNİN ARTMASIYLA SU KAPLUMBAĞALARI ÇOĞALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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