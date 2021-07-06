Edirne'de denize giren futbolcu boğuldu
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Edirne'de denize giren futbolcu boğuldu

Edirne'de denize giren futbolcu boğuldu
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Edirne'de denize giren Kapaklıspor'un altyapı futbolcularından Kerem Enginar boğuldu.

Edirne'de denize giren Kapaklıspor'un altyapı futbolcularından Kerem Enginar boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Enginar (18), Erikli sahilinde arkadaşlarıyla denize girdi.

Denizde boğulan Enginar'ın cansız bedeni, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Kapaklıspor, genç sporcunun ölümüne ilişkin, "Alt yapı oyuncumuz Kerem Enginar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Kerem kardeşimizin mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Enginar'ın cenazesi bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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