Edirne'de denize giren 2 kardeşten 1'i öldü
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Edirne'de denize giren 2 kardeşten 1'i öldü

Edirne'de denize giren 2 kardeşten 1'i öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Enez ilçesinde denize giren 2 kardeşten biri boğuldu, sağ çıkarılan diğerinin hastanede tedavisi sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde denize giren 2 kardeşten biri boğuldu, sağ çıkarılan diğerinin hastanede tedavisi sürüyor.

Altınkum mevkisinde serinlemek için denize giren Murat Erez (18) ve Ömer Erez (23) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan iki kardeş sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşlerden Murat Erez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ömer Erez, Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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