Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
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Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

27.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:18
Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Edirne'de "Deneyap Teknoloji Atölyesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla açıldı.

Edirne'de "Deneyap Teknoloji Atölyesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla açıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 etkinliğine katılan Erdoğan, Edirne'nin de aralarında bulunduğu 30 ilde oluşturulan dene yap teknoloji atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Canlı yayınla Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Edirne Valisi Ekrem Canalp ve gençler katıldı.

Canalp, Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantıda yaptığı konuşmada, serhat ili Edirne'de 11 aylık dönem içerisinde sadece yerel imkanlarla 156 tasarım ve beceri atölyesini faaliyet geçirdiklerini söyledi.

Bunlardan 33'ünün "Robotik Kodlama", 36'sının "Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik", 65'inin de "Akıl ve Zeka" atölyesi olduğunu belirten Canalp, "Şu anda bu atölyelerden 62 bin öğrenci faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Sizlerin sağlamış olduğu imkanlarla, sizden aldığımız enerji ile üretmeye çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 ilde faaliyete geçen Deneyap Teknoloji Atölyelerini valiler ve gençlerle birlikte canlı yayında kurdele keserek açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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