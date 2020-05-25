Edirne'de dehşete düşüren olay...Annesini öldürüp AFAD ve Jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
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Edirne'de dehşete düşüren olay...Annesini öldürüp AFAD ve Jandarmayla arama çalışmalarına katılmış

Edirne'de dehşete düşüren olay...Annesini öldürüp AFAD ve Jandarmayla arama çalışmalarına katılmış Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

25.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:55

Edirne'de dehşete düşüren olay...Annesini öldürüp AFAD ve Jandarmayla arama çalışmalarına katılmış

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

Olay 22 Mayıs Cuma günü Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde gerçekleşti. Oğlu Aykut Günay ile aynı evde yaşayan, Fatma Günay 22 Mayıs Cuma günü evden çıkarak bir daha gelmedi. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından, yapılan aramalarda 61 yaşındaki Fatma Günay'a ulaşılmadı.

Pazar günü köyde çobanlık yapan bir vatandaş tarafından dere yatağının kenarında koyunları ile gezerken boğazı kesilmiş bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde kişinin 3 gündür kayıp olarak aranan Fatma Günay olduğu öğrenildi.

Komşusuna para vermişti

Evden çıkarken yakın bir komşusuna bir miktar para verdiği iddia edilen Fatma Günay komşusuna "bana bir şey olursa bunu kefen parası olarak kullanın" dediği öğrenildi. Jandarma ekipleri köyde ikamet eden Aykut Günay ve 2 kişiyi gözaltına alarak şahıslat mahkemeye sevk edildi. Aykut Günay'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu için annesini öldürdüğü iddia edildi.

Aykut Günay ve 2 kişinin mahkemesi sürüyor, Fatma Günay'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak köy mezarlığında defnedildi.

Edirne'de dehşete düşüren olay...Annesini öldürüp AFAD ve Jandarmayla arama çalışmalarına katılmış

Kaynak: İHA

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