Edirne'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Edirne'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yakalanan DEAŞ şüphelisi hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'ya gönderildi.

07.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:38
Edirne'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

'de yakalanan DEAŞ şüphelisi hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'ya gönderildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları araştırma sonunda bir süre önce yasa dışı yollardan 'a kaçmak isterken yakalanan ve Edirne İl Göç İdaresine teslim edilen H.E'nin, DEAŞ şüphelisi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan H.E, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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