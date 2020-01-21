Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı

21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) 7'nci etabı, Selimiye Camisi önünde tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun bir etabında yer almanın kent açısından önemli olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası medyanın yarışı canlı vermesinin turizm için önemli olduğunun altını çizen Zorlutuna, "Çok büyük bir organizasyon. Hem ülke tanıtımı hem de Edirne'nin tanıtımı olacak. Çünkü bu büyük organizasyon ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca kişi, bu yarışı izleyecek. Bisiklet, diğer sporlara göre görseli daha çok olan bir branş. Güzergah, kentin önemli yerlerini kapsayacak ve şehrin tanıtımı en iyi şekilde olacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Edirne'ye değer katacak." diye konuştu.

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkanı Cemal Seçkin de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Edirne'de bisiklete olan ilgiyi daha da artıracağını ifade etti.

Turun bir etabının Edirne'de yapılacak olmasının sevindirici olduğunu aktaran Seçkin, "Edirne'de bisiklet kültürü her geçen gün gelişiyor. Turun bir etabının Tekirdağ ve Edirne arasında yapılacak olması hem bölgemize hem de kentimize katkı verecek." ifadelerini kullandı.

12-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek turun 145 kilometrelik 7. etabı, Tekirdağ Sahil-Lüleburgaz-Edirne Selimiye Camisi şeklinde olacak.

Kaynak: AA