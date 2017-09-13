Edirne'de Çöp Tesisinin İşletmesi İçin İmzalar Atıldı

Edirne Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesisi'nin işletme sözleşmesi için imza töreni düzenledi.



Yıldırım Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Parkı'nda gerçekleşen törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisten faydalanacak ilçelerin belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, tesisin işletmesine alan firmanın yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Gürkan, kentteki 60 yıllık vahşi çöp depolama döneminin sona erdiğini söyledi.



Edirne'nin çöplük sorununun çözüldüğünü ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Edirne için tarihi bir gün. Yıllardır yaşanan çöplük sorunu çözülüyor. Türkiye'de parmakla gösterilecek dört dörtlük bir tesis yaptık. Tesisimizin işletmesi alan firma bu işte çok tecrübeli. Türkiye'nin farklı yerlerinde işletmeleri var. Tesiste ambalaj atıklarını ayrıştırma ünitesi var. Kompost denilen doğal gübre üretimi var. Firmamız burada elektrik de üretecek. Hem kendisi hem de belediyelerimiz para kazanacak. Dökülen çöp için bertaraf ücreti ödemeyeceğiz. Üstüne cirodan pay alacağız. Edirneli'nin cebinden tek kuruş çıkmayacak. Tesisimizin işletimi için bugün imzayı atıyoruz. Bir ay sonra tesise çöp dökülmeye başlanacak. Edirne'mize hayırlı olsun."



Gürkan, mevcut çöplüğün kapatıldıktan sonra yeşil alan olarak düzenleneceğini de sözlerine ekledi.



Daha sonra Edirne, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa ve 96 köyün faydalanacağı tesisin 29 yıllık işletme sözleşmesi imzalandı.