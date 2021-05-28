Edirne'de çöp konteynerinin altında uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'de çöp konteynerinin altında uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de çöp konteynerinin altında uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, ihbar üzerine inceleme yapan narkotik ekipleri bir çöp konteynerinin altında 17 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Edirne'de, ihbar üzerine inceleme yapan narkotik ekipleri bir çöp konteynerinin altında 17 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Keşan ilçesinde ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir çöp konteyneri ve çevresinde arama yaptı.

Ekipler yaptıkları aramada konteynerin altında 17 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de çöp konteynerinin altında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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