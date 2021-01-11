Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuyla sahte parfüm ele geçirildi
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Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuyla sahte parfüm ele geçirildi

11.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:34
Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuyla sahte parfüm ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonuyla 600 sahte parfüm ele geçirildi.

Edirne'de gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonuyla 600 sahte parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, zanlının evinde yaptıkları aramada farklı marka ve modelde 2 bin 675 cep telefonu ele geçirdi.

Aramada bulunan 173 kilogram domuz etine de el konuldu.

Otobüste 600 şişe kaçak parfüm bulundu

TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında da İstanbul'dan Romanya'ya giden otobüs, güvenlik güçlerince durduruldu.

Otobüste yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan 600 sahte parfüm bulundu.

İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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