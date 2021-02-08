Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve eşya ele geçirildi
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Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve eşya ele geçirildi

08.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:18
Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve eşya ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu ile kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne'de gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu ile kaçak eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda gümrük kaçağı 386 cep telefonu ile çok sayıda oyuncak, güneş gözlüğü ve elektronik eşya ele geçirdi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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