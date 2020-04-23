Edirne'de çocuklara oyuncak dağıtıldı EDİRNE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara, Vefa Destek Grubu'nca oyuncak ve Türk bayrağı dağıtıldı.

EDİRNE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara, Vefa Destek Grubu'nca oyuncak ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Edirne Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda koronavirüsü salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan çocukları unutmadı. Vefa Destek Grubu'nun Gazimihal Mahallesi'nden başladığı oyuncak dağıtımına Vali Yardımcısı Ali Uysal da eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak dağıtım yapılırken, oyuncak ve Türk bayrağı alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA