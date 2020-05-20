Edirne'de çocuklar parkları doldurdu EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara gitti.

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara gitti. Çocuklar, parklardaki oyun gruplarında oynadı.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıktı. Çocuklar aileleriyle birlikte parklara giderek oyunlar oynadı, bisiklete binerek gönüllerince eğlendi. Aileler, çocukların ellerine dezenfektan ve kolonya dökerek önlem alırken, bazı çocuklar da maske takarak oynadı.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLUDedesiyle birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Göletli Park'a gelen Ecem Dilmeç (5), parka geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Evde çok sıkılmıştım. Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Dışarıya çıktım ama çok dikkatli oluyorum. Maskemi takıp, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ellerimi yıkıyorum" dedi.Parkta spor yaparak eğlenen Asya Akın ise, "Arkadaşlarımla birlikte spor yapıyorum. Burada oyunlar oynayıp eğleniyoruz. Evde çok sıkılmıştık, parka geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.SICAK HAVA NEDENİYLE SAAT 16.00 SONRASI İZİN İSTEĞİ Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 31 derece olduğu kentte aileler sıcaktan havadan dert yandı. Parka çocuğu ile birlikte gelen Betül Tunca, "Çocuğum ile parka geldim, geçen haftada birlikte dışarı çıkmıştık. Parkta eğleniyoruz ama sıcak hava bizi çok etkiliyor. Günün en sıcak saatinde geldiğimiz için mağduruz. Sıcak havada 1 saat kalabiliyoruz. İzinlerin saat 16.00'dan sonra olması daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Parka 1,5 ve 5 yaşlarındaki iki kızıyla gelen Yağmur Tuzcu, "Günlerdir evdeyiz ama çocuklar arkadaşları ile iç içe olmayı, oynamayı özlediler. Bugün parkta oldukları için çok mutlular. Benim ufak kızımın uykusu var ama eve gitmek istemiyor. Çocuklar ile parka geldik, ama biraz tedirginim açıkçası. Salgın için önlemlerimizi aldık" dedi.

Kaynak: DHA