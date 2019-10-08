Edirne'de 'çocuklar hareket ediyor' projesi

08.10.2019 13:11

ABD'nin Massachusetts ve Stonehill Üniversitesi ile eş güdümlü olarak hayata geçirilen 'Çocuklar Hareket Ediyor' Projesi, Türkiye'de ilk kez Edirne'de Ayşekadın Anaokulunda uygulandı.



Yaklaşık 1,4 milyon dolar bütçeli proje kapsamında, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bilimsel Araştırma Projeler Birimi'nin desteğiyle Ayşekadın Anaokulunda eğitim gören okul öncesi öğrencilerle, özel gereksinimli öğrencilere fiziksel aktiviteler ile destekleme programları uygulandı.



Yaklaşık 1 yıl süren program hakkında konuşan Anaokulu Müdürü Nurten Özdemir, proje kapsamında geçtiğimiz hafta ABD'den Edirne'ye gelen öğretim üyelerine de teşekkür etti. Projenin 2023 eğitim vizyonu kapsamında kapsayıcı eğitim anlayışına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Özdemir; "Bu proje ilk defa Edirne'de uygulandı. 2023 eğitim vizyonu kapsamında kapsayıcı eğitim anlayışına uygun olarak, özel gereksinimli çocuklar, normal sınıftaki çocuklarla birlikte farklı fiziksel aktivitelerle desteklendiler. Projeye velilerde dahil edilerek, bedensel gelişimleri desteklendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen panele katılan ABD Massachusetts ve Stonehill Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nden Prof. Dr. Patricia Cronin Favazza'ya, Illinois Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nden Prof. Dr. Michaelene M. Ostrosky'e, Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu'na ve Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Aksin Yavuz'a teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA