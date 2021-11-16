Edirne'de çocuk evleri sitesinde yetişen iki genç dünyaevine girdi

EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri sitesinde yetişen 20 yaşındaki Kardelen Tavukçu ile 22 yaşındaki Müslüm Meşe dünyaevine girdi.

Edirne Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nikah töreni öncesinde, 15 yıl çocuk evleri sitesinde kalan ve ilkokul çağlarında tanışan Tavukçu ve Meşe'nin nişanı da yapıldı. İki yıl önce evlenmeye karar veren çiftin yüzüklerini, Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp taktı.

Canalp çiftinin şahitlik ettiği nikahı kıyan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gençlere ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Gürkan, "Bugün hepimizin huzurunda birbirlerine vermiş oldukları söz, atmış oldukları imzalarla kurmuş oldukları bu güzel yuvada yetiştirecekleri evlatların da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Vali Ekrem Canalp de nikah cüzdanını muhafaza etmenin iki gencin de sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Öyle ümit ediyorum ki sembolik olarak Kardelen kardeşime vereceğim bu cüzdanı Müslüm kardeşim de ömür boyu güçlü şekilde muhafaza etsin. Allah saadetlerini daim kılsın." diye konuştu.

Nikahın ardından Belediye Başkanı Gürkan, damada Türk bayrağı hediye etti.

Damat Müslüm Meşe, nikah sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Kardelen ile ilkokul yıllarında kurdukları arkadaşlığın sevgiye dönüştüğünü söyledi.

Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalıştığını belirten Meşe, "Kurum müdürlerimizin bizlere desteğiyle o günlerden bugünlere geldik. Kurum amirlerime, tüm arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kardelen Tavukçu da birbirlerine güvenerek evlenmeye karar verdiklerini anlatarak, "O da yurttaydı ben de yurttaydım. Buralara geldik çok şükür. Ben de birkaç ay sonra çalışmaya başlayacağım. Herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Kendi ayakları üzerinde durdukları için gurur duyuyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, gelin ve damadın Bakanlığın hizmet modellerinden faydalanarak okullarını bitirdiğini belirtti.

Müslüm Meşe'nin atamasının yapıldığını dile getiren Özbaş, "Kardelen de okulunu bitirdi. Yakın zamanda devlet memuru olarak ataması yapılacak. Bu kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durdukları, aile birliği kurdukları için mutluluk ve gurur duyuyoruz. Diğer çocuklarımıza da örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nikaha, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, kurum müdürleri ve çiftin arkadaşları katıldı.