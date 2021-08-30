Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği alanda tören öncesi meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği alanda tören öncesi meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tören nedeniyle Talatpaşa Caddesi'nin henüz trafiğe kapatılamadığı kontrollü trafik akışının sağlandığı esnada N. T. yönetimindeki 22 NN 598 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki SN MF 7777 plakalı cip çarpıştı.

Cipin sağ arka camına çarpan motosiklet sürücüsü N.T. başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

N.T, daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü A.Ö. ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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