Edirne'de "cinsel istismar" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Keşan ilçesinde "cinsel istismar" suçundan aranırken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.
14.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:04
Keşan ilçesinde "cinsel istismar" suçundan aranırken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü V.K.'yi, Keşan Devlet Hastanesinde yakaladı.
V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.
Kaynak: AA