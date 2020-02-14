Edirne'de "cinsel istismar" suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Edirne'de "cinsel istismar" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde "cinsel istismar" suçundan aranırken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

14.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:04
Edirne'de

ilçesinde "cinsel istismar" suçundan aranırken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

İlçe Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü V.K.'yi, Keşan Devlet Hastanesinde yakaladı.

V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kapalı Cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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