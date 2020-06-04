Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf "mavi yumurta" talebine yetişemiyor
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Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf "mavi yumurta" talebine yetişemiyor

Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf
04.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:03

Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi. Edirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.

Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti. Mavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için 1 liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor." dedi.

Salgın döneminde vatandaşların daha sağlıklı ve besleyici ürünlere yöneldiğini dile getiren Eyikeyf, şunları kaydetti:

"Mavi yumurtaya ilgi aşırı derecede arttı. Mavi yumurtanın kalitesinin bilincinden olanlar koronavirüsün etkisiyle daha çok tüketmeye başladı. Şu anda gelen talebe cevap vermekte çok zorlanıyorum. Gönlüm herkese ulaştırmayı istiyor ancak çok zorlanıyorum. Türkiye'nin birçok iline kargoyla hem damızlık hem de mavi yumurta yolluyorum.Edirne içinden olan müşterilerimize de mavi yumurtayı ulaştırıyoruz. İsteyenler çiftliğimize gelip folluklardan kendileri yumurta topluyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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