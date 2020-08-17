Edirne'de Çilingirler Caddesi'nde üst yapı çalışmasına başlandı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çilingirler Caddesi'nde üst yapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çilingirler Caddesi'nde üst yapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada belediyenin Kovid-19 salgınından faydalanarak insan yoğunluğunun az olduğu dönemde kentin işlek noktalarında altyapı çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Belediye ekiplerinin Çilingirler Caddesi'nde hummalı bir üst yapı çalışması başlattığını aktaran Gürkan, "Edirne'de kent genelinde başlatmış olduğumuz altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte esnafımıza, halkımıza zor günler yaşattık. Sevgili hemşehrilerime gösterdikleri sabır, anlayış ve hoşgörülerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. 2050 yılına kadar altyapı sorunu olmayan bir Edirne için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."diye kaydetti.

Kaynak: AA