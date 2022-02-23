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Edirne'de çıkan yangında binlerce saman balyası yandı

AA, Ömer Çakıcı - Güncel
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Edirne'de çıkan yangında binlerce saman balyası yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 8 bin saman balyası yandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 8 bin saman balyası yandı.

Karlıköy köyünde Aydoğan Çayır'ın branda ile sarılı vaziyette muhafaza ettiği balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiyesi yangını kontrol altına alarak, söndürdü. 8 bin balya tamamen yandı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aydoğan, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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