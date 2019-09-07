Edirne'de çıkan anız yangını, güçlükle söndürüldü

07.09.2019 15:42

EDİRNE'de gece saatlerinde anızların yakılması sonucu çıkan yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın, güçlükle söndürüldü. Anız yangınlarının canlılara da zarar verdiğini belirten Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Şükrü Toparlak, "Anız yangınlarında bitkinin yetişmesi için en önemli maddelerden humus yok oluyor. ve bu nedenle hasatta gözle görülür verim kaybı yaşanıyor" dedi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü yolu üzerinde gece saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan saman sapları ile birlikte geniş bir alana yayılan alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu bölgedeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangında, binlerce çekirge ve ot böcekleri yanarak telef oldu.

CANLILAR TELEF OLUYOR

Edirne göç yollarında kanatlı canlıların da dinlenip barındığı tarlalar özellikle bıldırcın kuşlarının yumurtasını bırakıp ürediği en önemli yerlerden bir olma özelliğini taşıyor. Tarlalarda yaşayan kurbağa, tavşan gibi hayvanların yanı sıra yılan ve sürüngenlerin yaşam alanı olan araziler, anız yangılarında yüzlercesi yavrularıyla birlikte yanarak telef oluyor.

Edirne Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından anız yangılarının zararları hakkında çiftçiye verilen eğitimlerin de yeterli olmadığı görülürken, dekar başına kesilen 60 liralık idari para cezası da caydırıcı olmadığı belirtildi.

'TOPRAĞA VE BİTKİYE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Şükrü Toparlak, "Anız yangınları çiftçinin toprağı temizlemek amacıyla başvurduğu ilkel bir yöntem. Anız yangınlarında bitkinin yetişmesi için en önemli maddelerden humus (bitkinin gelişmesi için gerekli olan ana kaynak) yok oluyor. ve bu nedenle hasatta gözle görülür verim kaybı yaşanıyor. Toprağın su tutması engellenip erozyon oluşmasına da neden oluyor. Toprağın iyi havalanmasının önüne geçiliyor" dedi.

'ZARARLI ÇALILARIN ÜREMESİNE NEDEN OLUYOR'

Anız yangınları tarlaya büyük zarar verdiğini ifade eden Toparlak, "Anız yakılmasında ilk yıl hastalıklarla mücadelede faydalı olduğu söyleniyor olsa da, sonraki yıllarda hastalıklar artarak toprağı ve bitkiye çok büyük zararlar veriyor. Bu zararların telafisi için harcanan tarımsal gelirler 10 katını çıkıyor. Anız yangınları sırasında havanın kirlenmesinin yanında arazide yaşayan yaban hayvanları maalesef ölüyor. Bu sebeple doğal denge bozuluyor. Doğal dengenin bozulmasıyla tarlada zararlı çalıların üremesi artıyor. Bunlarla mücadele için üretici para harcamak zorunda kalıyor" dedi.

'TOPRAK ÇÖLLEŞİYOR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise, anız yangınlarında toprağın çölleştiğini belirterek, "Anız yangınları toprağın verimini düşürüyor. Çıkan yangınlarda doğa hayvanlarının zarar görmesi gibi bitkileri besleyen bakterilerde yok olup, toprağın çölleşmesine neden oluyor. Üretici bu konuda bilinçli ve toprağına ne denli zarar verdiğini biliyor. Ben şahsen çiftçinin tarlasını yakarak bu zararı verdiğine inanmak istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA