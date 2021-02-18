Edirne'de çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı
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Edirne'de çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

18.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:45
Edirne'de çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Hacıisa Mahallesi'ndeki iş yerinden çiğköfte alan B.A. ve M.E'nin verdiği 100 liralık banknotun sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi S.Ç. durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin kullandığı araç, polis ekiplerince Edirne'de durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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