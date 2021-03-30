Edirne'de çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek
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Edirne'de çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek.

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Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanarak salgınla mücadelede yeni kararlar aldı.

Buna göre, kentin merkezi caddelerinin girişlerine konulan bariyerler kaldırılacak.

Ayrıca, kısıtlama günlerinde ayçiçeği ve çeltik arazilerinde hazırlık yapan, buğday tarlalarında gübreleme çalışması gerçekleştiren çiftçiler, çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarında çalışabilecek.

Kuruldan yapılan açıklamada, çiftçilerin de salgın önlemlerini alması gerektiği belirtilerek, "İlimizde ayçiçeği, çeltik arazilerinde tarla hazırlıklarının, buğday ekili alanlarda gübreleme, ilaçlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, çiftçilerin ekipmanlarının tamirat işlemlerini ve gübre, ilaç tedarikini sağlayabilmeleri amacıyla çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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