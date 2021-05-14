Edirne'de çevrim içi "ABD Dış Politikasında Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Edirne'de çevrim içi "ABD Dış Politikasında Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar" konferansı düzenlendi

Edirne'de çevrim içi 'ABD Dış Politikasında Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar' konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Politika

Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Yunanistan söz konusu olduğunda ibrenin hep Yunan tarafına doğru döndüğünü söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Yunanistan söz konusu olduğunda ibrenin hep Yunan tarafına doğru döndüğünü söyledi.

Prof. Dr. Erhan, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce çevrim içi düzenlenen "ABD Dış Politikasında Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar" konulu konferansa katıldı.

Erhan, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin 1820'lerde Osmanlı'ya karşı Yunanistan'ı desteklediğini ve ABD'li gençlerin Mora'da Türklere karşı savaştığını anımsattı.

19. yüzyılla birlikte ABD'de Türklere karşı olumsuz bir görüş ortaya çıktığını aktaran Erhan, "Amerika, Yunan isyanı sırasında Yunanlılara destek verirken Osmanlı'ya karşı son derece olumsuz bir imajı Amerika'da var ettiler. Aynı şekilde Yunan isyanından yaklaşık 40 yıl sonra Girit isyanı sırasında ABD'deki gönüllülerin Girit'teki isyancılara desteğe geldiğini ve hatta gönüllülerin ötesine geçip ABD'nin savaş gemisi göndererek isyancılara çeşitli yardımlar yaptığını tarih yazıyor." diye konuştu.

Rumlar arasında ABD'ye karşı olumlu bir izlenim oluştuğunu ifade eden Erhan, 1870'lerden itibaren çok sayıda Rum'un ABD'ye göç ettiğini ve ülkede önemli bir Rum lobisinin oluştuğunu dile getirdi.

Erhan, Türk-Yunan ilişkilerinde 1955'ten sonra başlayan ayrışmayla beraber ABD'nin Türkiye'ye bakışıyla Yunanistan'a bakışı arasında farklılıklar ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

ABD'nin Yunanistan'ın lehinde kararlar aldığına dikkati çeken Erhan, şunları kaydetti:

"1955'te Kıbrıs meselesi ortaya çıkmaya başladı. Türkiye tamamen kendi soydaşlarının katledilmesini engellemek üzere Kıbrıs adasına 1974 yılında Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. O harekattan sonra ABD Kongresi, Türkiye'ye karşı ambargo kararı aldı. Kongre kararı alınırken bakıyoruz Kuzey Amerika Ortodoks Rum Kilisesi ve Rum Enstitüsü devreye girdiler ve senatörleri bu karar için ikna ettiler. Ambargo kararı alınınca Türkiye tepkisini gösterdi ve Amerikan üslerini kapattı 1975'te. Amerika bu üslerini açabilmek için Türkiye'ye 1976'da savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması önerdi ve imzalandı. Ama bu anlaşma ölü doğan bir anlaşmadır. Kongre bu anlaşmayı kabul etmedi. 1980'de bir anlaşma daha imzalandı ve bugün hala yürürlükte."

Erhan, Türkiye-Yunanistan arasındaki krizlerin her zaman ABD'yi ilgilendirdiğini ve olaylara müdahil olduğuna dikkati çekti.

Özellikle Ege'de yaşanan olayların önemli krizlere neden olduğunu anımsatan Erhan, şöyle devam etti:

"En önemli kriz 1996'daki Amerika'nın da müdahil olduğu Kardak krizi oldu. Figen Akat isimli bir gemi Kardak kayalıklarının hemen açığında karaya oturunca bunu Yunanlılar mı kurtaracak Türkler mi kurtaracak tartışması oldu. Peki bu kayalar kime ait derken Yunanlılar gittiler bu adalardan bir tanesine asker çıkartıp bayrak dikti, Türkiye'de öbür adaya bayrak dikti. 1996'da iki ülke savaşın eşiğinde geldi. Donanmalar Kardak kayaklılarına indi. İki NATO üyesi ilk defa bu kadar savaşın eşiğine geldi. ABD Başkanı Bill Clinton, anılarında iki ülkenin başbakanlarını arayıp savaşı engellediğini anlatıyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Yunanistan söz konusu olduğunda ibre hep Yunan tarafına doğru dönüyor. Ne zamana kadar, NATO'ya da zarar verebilecek yani ABD'nin çıkarlarına zarar verebilecek gelişme olduğu takdirde o zaman Amerika her iki tarafı da teskin edecek şekilde devreye girmiştir. Bugüne kadar da bunun başka bir tekrarı olmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Samet Aybaba Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de çevrim içi "ABD Dış Politikasında Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar" konferansı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:42:08. #1.14#

title