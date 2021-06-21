Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 gram eroin, 131 gram bonzai ile yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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