Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı

Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı EDİRNE'nin Enez ilçesinde üretilen ve 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazı hasadı başladı.

Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı
13.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:15


Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde üretilen ve 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazı hasadı başladı. Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Çeribaşı kirazının dalında satıldığını belirterek, "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın bir çok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.  
Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve İngiltere, Çin ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı. Köyde 15 yıl önce 30 ağaçla başlanan kiraz üreticiliği günümüzde 40 ton üretiliyor.  Bölgenin mikro klima özelliği olmasıyla erik kadar iri ve lezzetli olan Çeribaşı kirazı köylerden gelenlere 300 kişiye istihdam sağlıyor. Köyün en önemli geçim kaynağı olan kiraz, kilosu dalından 13 liraya yerinde satın alınmasıyla bölge ekonomisine önemli girdi sağlıyor. 
'DALINDA SATILIYOR'
Çeribaşı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç ile davetliler katıldı. Çeribaşı kirazının dalında satıldığını söyleyen Kaymakamı Tuncer,  "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın bir çok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.  
'13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'
Kiraz üreticisi Çeribaşı köyü Muhtarı Tezcan Meriç,  kirazları 13 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Bundan 15 yıl önce kiraz ekmeye başladık. Şu anda 500 dönüm ekili kiraz ağacımız var. 10 yıldan beri ürettiğimiz kirazları ihraç ediyoruz. Kirazımız çok lezzetli, bölgemizin doğal mikro klimalı hava hakimiyeti olduğu için sert, erik gibi bir kirazdır. Türkiye'nin en kaliteli kiraz üreten 3 bölgesinden birisi burası. Kirazın şu anda patentini almaya çalışıyoruz. Daha önce buğday ve ayçiçeği ekiyorduk, bu ürünlerden az para kazanıldığı için kiraz ekmeye başladı. Ekime başlandığı 3 yılın ardından kiraz üretimi arttı. Şu anda hasat başladı kilosu 13 liradan satışını yapıyoruz. Başta İngiltere, Çin Almanya olmak üzere bir çok ülkeye satışını yapıyoruz" diye konuştu.
'300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'
Meriç, köylerinde kiraz üretimiyle birlikte göçün durduğunu ve aksine göç almaya başladıklarını ifade ederek, 300 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. 200 kişilik köy nüfusunun 400 kişiye çıktığını söyleyen Meriç, "Köyümüzde istihdam arttı. Köyümüz 200 nüfuslu çevre köylerden gelenler ile 300 kişiye iş imkanı sağlıyor. Köyümüzde önceden göç oluyordu ama şu an İstanbul'dan köyümüze kiraz yetiştirmek için yatırım yapanlar var. Köyümüzün yazın nüfusu 400'e çıkıyor. Kiraz köyümüze göçü sağladı. Üretimi artırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz kiraz ekimi 500 dönümden 2 bin dönüme çıkarmak" dedi.
Kiraz üreticisi Mehmet Meriç, 30 ağaçla başladığı kiraz üreticiliğinde 15 yılda bin 500 ağaca çıkardığını belirterek,  "Daha önce buğday ekiyordum. Yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yapıyorum, 15 yıldır kiraz üretimi yapıyorum. Kuru tarımı bıraktım. 15 yıl önce bir ziraat mühendisi bize bu fidanları verdi ve bizde 30 ağaçla başladığım kiraz üretiminde şu an binlerce ekili kiraz ağacım var. Şu an bin 500 ağacım var ve ekonomik olarak gelirim güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Ambulans
Şu an buradasınız: Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 01:19:34. #1.14#
title