Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı
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Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı

Edirne'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu tutuklandı.

25.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:37
Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı

'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu tutuklandı.

'nde çay ocağı işleten kişi, dükkanın boş olduğu sırada çay ocağında duran cep telefonunun çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı Cezayir uyruklu B.A'nın yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan B.A, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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