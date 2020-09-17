Edirne'de çeltik üreticileri hasat mesaisinde
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Edirne'de çeltik üreticileri hasat mesaisinde

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de çiftçiler, hasada başlamanın heyecanını yaşıyor.

Edirne'de çeltik üreticileri hasat mesaisinde
17.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:47

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de çiftçiler, hasada başlamanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün 500 bin dekarlık alanda gerçekleştiği Edirne'de çiftçilerin 4 aylık ürün hasreti sona erdi.

Tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giren biçerdöverler, çamurlu zeminde zorlu mesai gerçekleştiriyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Edirne'de çeltik hasadının hafta başı itibarıyla başladığını söyledi.

Çeltik tarlalarındaki görüntünün üreticinin beklentisini artırdığını belirten Arabacı, "Çeltikler görüntü itibarıyla güzel ancak rekolteyle ilgili konuşmak için çok erken. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat diliyorum." dedi.

"Devletten iyi fiyat bekliyoruz"

Üyüklütatar köyünden çiftçi Ahmet Kara da köylerindeki hasadın güzel başladığını dile getirdi.

Yetiştirdikleri çeltiği hasat ederek emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade eden Kara, "Çeltik suda yetişse de yağmur suyuna da ihtiyacı var. Bu yıl yeterli yağmur yağmadı. Verimde biraz düşüş göreceğiz gibi geliyor. Bundan iyisi can sağlığı. Devletten iyi fiyat bekliyoruz." diye konuştu.

Değirmenyeni köyünden Sami Bozkoç da mayıs ayı başında ektikleri çeltiği 4 aylık emeğin ardından hasat ettiklerini söyledi.

Son 20 günü kuraklık nedeniyle endişeli geçirdiklerini belirten Bozkoç, "Tunca Nehri'ndeki debi düşüklüğünden dolayı 10 gün zahmet çektik ama bugüne şükürler olsun malımız olgunlaştı. Köyümüzde hasat başladı. İnşallah fiyatlarımız iyi olur, herkes emeğinin karşılığını alır." dedi.

Edirne'de çeltik hasadının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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