Edirne'de çeltik ekim müracaatları başladı Edirne Valiliği Çeltik Komisyon Başkanlığı, ekim müracaatlarının başladığını duyurdu.

Edirne Valiliği Çeltik Komisyon Başkanlığı, ekim müracaatlarının başladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez, köy ve mahallelerinde 2020 yılı çeltik ekimlerine ait müracaatların kabul edilmeye başlandığı, müracaatların 25 Haziran'da sona ereceği belirtildi.

Belirlenen tarihlerden sonra müracaat kabul edilmeyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cezalı da olsa ruhsat verilmeyecektir. İl Çeltik Komisyonu'nun kararı kapsamında 2020 yılı için dekar başına 1,50 lira sıhhı tedbir ücreti ve 0,50 lira ruhsatiye ücreti alınması karara bağlanmıştır. Bu itibarla 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu'na göre, çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerimizin ruhsatları, çeltik tarımı yapacağı arazinin tapu senedi, kira sözleşmesi (Köy muhtarlığınca onaylı) ve/veya komisyon tarafından hazırlanan keşif raporuna (kişi beyanı esas alınarak) dayanarak ruhsat düzenlenecek olup, ilgili belgelerle beraber ekim yapacağı çeltik alanı için gerekli tutarı, Halk Bankasında açılmış olan İl Çeltik Komisyonu Başkanlığına ait vadesiz hesaplarına yatırıp, dekontu ile İl Müdürlüğümüze (Çeltik Komisyonu Başkanlığı) başvuracaktır.

Çeltik üreticilerinin mağdur olmamaları için belirtilen tarihe kadar ve belirtilen belgelerle müracaatlarını yapmaları ve mağdur olmamaları için kanunda belirtilen mesafe aralıklarına uymaları çiftçilerimizin lehine olacaktır."

Kaynak: AA