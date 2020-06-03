Edirne'de canlı hayvan pazarı tedbirlerle açıldı
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Edirne'de canlı hayvan pazarı tedbirlerle açıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart tarihinden bu yana kapalı olan canlı hayvan pazarı, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle bugün yeniden açıldı.

Edirne'de canlı hayvan pazarı tedbirlerle açıldı
03.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:19

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart tarihinden bu yana kapalı olan canlı hayvan pazarı, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle bugün yeniden açıldı.

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleriyle kapatılan Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'ndeki canlı hayvan pazarı, bugün normalleşme sürecinde tedbirlerle hizmete girdi. Pazara gelen araçlar, dezanfeksiyon tünelinde ilaçlanarak içeri alındı. Üretici ve alıcılar maske takılarak alışveriş yaparken, pazarın değişik noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Keşan Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Gökhan Kıyım ile Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da canlı hayvan pazarına gelerek, üretici ve alıcılarla görüştü. Pazarda yoğunluk oluşmazken, üreticiler ilk gün satışlardan memnun olduklarını söyledi.

'TEK RİCAMIZ HALKIMIZIN ALINAN TEDBİRLERE DUYARLILIK GÖSTERMESİ'Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Edirne Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla 18 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarının bugün yeniden açıldığını belirterek, "Alınan tedbirler kapsamında maske takılarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat dilerek üyelerimize ve halkımıza hizmet vermeye başladık. Keşan Belediyesi ile Keşan Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından pazarımızda ilaçlama ve temizlik çalışması yapıldı. Bizim tek ricamız halkımızın alınan bu tedbirlere duyarlılık göstermeleri. Bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Kurallara herkesin uymasını rica ediyoruz. Bugün kapasitemizin altında bir kalabalıkla açılışı yaptık. Böyle olmasında da fayda var. Sosyal mesafe daha rahat sağlanıyor. Kurallara uymayan üreticilerimizi de uygun bir dille uyarıyoruz" dedi.'TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner hekimi Fatih Okur da, pazarda koronavirüs tedbirlerine dikkat edildiğini ifade ederek, "Salgın kapsamında tüm önlemlerimizi aldık. Dezenfeksiyon ve temizliğe önem veriyoruz. Bir çok noktaya el dezenfektanı yerleştirildi. Vatandaşlarımıza maske de temin ediyoruz. Alışverişin kurallara uygun olması için sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Zabıta ile Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Pazarımız bölgemize hayırlı olsun. Bugün yoğunluk az ama bu bizim için daha iyi. Böylece insanların teması da azalıyor. Genel olarak gördüğümüz ise üretici getirdiği hayvanları sattı. Ticaretten memnunlar" diye konuştu.'ALAN DA, SATAN DA MEMNUN'

Üretici Yaşar Cambaz ise pazarda yeni açılmasından dolayı yoğunluk oluşmadığını kaydederek, "Hayırlısıyla birkaç hafta içerisinde işler kendini toparlar diye düşünüyoruz. Fiyat şu anda güzel. Büyükbaşın kilosu 40-50 TL civarında gidiyor. Alan da, satan da memnun. Kurban bayramının da hareketli geçeceğinden eminiz. Hareketlilik şimdiden başladı. Kurban isteyenler de var. Ama fiyatlar daha tam olarak yerine oturmadı. Kurbanlık küçükbaş hayvan için de fiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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