Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Edirne, Keşan, Güncel

Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

11.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:58
Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malkara - Keşan kara yolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışma izni olmayan kişiler bulunduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Özbekistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 8 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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